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Стало известно, какую сумму может предложить «Атлетико» за игрока «Ман Сити» Альвареса

Стало известно, какую сумму может предложить «Атлетико» за игрока «Ман Сити» Альвареса
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Стало известно, сколько мадридский «Атлетико» готов предложить за трансфер нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщает журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб предлагает за футболиста € 60 млн. При отказе «Манчестер Сити» в «Атлетико» готовы дать 40 млн и обеспечить аренду неназванного игрока, в котором заинтересованы «горожане». Сообщается, что «ПСЖ» предлагает больше, но предложение «матрасников» кажется привлекательным «Сити» за счёт футболиста, включённого в предложение.

В минувшем сезоне 24-летний Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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