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«Рубин» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

«Рубин» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Химки
Химки
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз «Рубин» и «Химки» встречались между собой в сезоне-2021/2022 РПЛ. Первый матч того чемпионата завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече подмосковный клуб одержал победу — 3:2.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко и идут на 13-м месте. «Рубин» имеет в своём активе три очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

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