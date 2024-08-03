В ЦСКА прокомментировали обращение «Херенвена» в CAS из-за невыплаты транша за Эджуке

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал обращение нидерландского «Херенвена» в CAS из-за невыплаты транша за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке, перешедшего в московский клуб летом 2020 года.

«ЦСКА неоднократно комментировал эту ситуацию. Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и «Вест Хэма». В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS. Конечно, мы за то, чтобы все платили по своим счетам, но это же двусторонний процесс. Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать, как это всегда и работало. А теперь кому-то можно не платить, а кому-то нельзя.

Мы не согласны с такой трактовкой, тем более что мы ведь пробовали все варианты решений, и «Херенвен» поддерживал наше желание, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил в нидерландский клуб. Но англичане отказались. И хотя палата ФИФА встала на нашу сторону, теперь мы снова в CAS по делу Влашича. Отлично, давайте рассматривать оба дела и будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.