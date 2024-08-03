Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Коломна» расторгла контракт с игроком после подозрительного матча с «Амкалом»

«Коломна» расторгла контракт с игроком после подозрительного матча с «Амкалом»
Комментарии

Футбольный клуб «Коломна» расторг контракт с защитником Кадыргали Симбаевым. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

«Команду покидает защитник Кадыргали Симбаев. В составе «Коломны» он сыграл 32 матча. Мы благодарны Кадыру за время, проведённое вместе. Желаем ему успеха в других командах!» – говорится в сообщении клуба.

На днях в Фонбет Кубке России состоялся матч между «Амкалом» и «Коломной». Представители Медиалиги обыграли команду из Второй лиги со счётом 8:1. Уже экс-защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев по ходу первого тайма был заменён после грубейшей ошибки.

Ранее стало известно о том, что подозрительный матч «Амкал» — «Коломна» будет проверен Российским футбольным союзом (РФС).

Материалы по теме
Что известно о странной игре «Амкала» в КР. Не много ли аргументов в пользу «сдачи» игры?
Что известно о странной игре «Амкала» в КР. Не много ли аргументов в пользу «сдачи» игры?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android