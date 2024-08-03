Валерий Карпин: глобальных изменений в «Зените» я не увидел

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не увидел глобальных изменений в игре «Зенита» в новом сезоне по сравнению с предыдущим. Команда из Ростова‑на‑Дону сегодня, 3 августа, проведёт матч в Санкт‑Петербурге с «Зенитом» в 3‑м туре РПЛ.

— Команда прилетела из Москвы в Санкт‑Петербург. Это плюс в подготовке?

— Плюсом было бы то, если бы у нас аэропорт был открыт. Тогда бы мы дома готовились. Но с нашей логистикой возвращаться было нереально.

— Поменялся ли «Зенит» в межсезонье?

— Нет. Больших изменений не увидел. Есть другие футболисты, но глобальных изменений не увидел, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.