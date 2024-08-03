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Гафин: рад, что Тюкавин забил с «Акроном», я в нём никогда не сомневался

Гафин: рад, что Тюкавин забил с «Акроном», я в нём никогда не сомневался
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от первого гола нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сезоне-2024/2025. В Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Я рад за Тюкавина, что он забил. Я в нём никогда не сомневался. У нас есть взаимная договорённость о том, что я его не хвалю и он меня тоже», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками.

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