Гафин: рад, что Тюкавин забил с «Акроном», я в нём никогда не сомневался

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от первого гола нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сезоне-2024/2025. В Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Я рад за Тюкавина, что он забил. Я в нём никогда не сомневался. У нас есть взаимная договорённость о том, что я его не хвалю и он меня тоже», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками.