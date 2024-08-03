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Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал результаты команды в РПЛ

Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал результаты команды в РПЛ
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о результатах команды на старте нового сезона.

«Здорово, что набрали максимальное количество очков. С учётом того, какие у нас были кадровые проблемы, — это очень важно и ценно, что команда дала результат на этом отрезке. Самое главное впереди. Надо концентрироваться на следующих матчах. Надо выдавать свой максимум и продолжать в том же духе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ, одолев сегодня, 3 августа, «Акрон» (2:0), и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».

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