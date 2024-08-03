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Гафин: хорошо отношусь к проекту «Акрона» и желаю им удачи

Гафин: хорошо отношусь к проекту «Акрона» и желаю им удачи
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о проекте «Акрона» после очной встречи в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«К проекту «Акрона» отношусь очень хорошо. Это частный проект, люди вкладывают свои деньги. Очевидно, что с большой отдачей, эффективностью. Я желаю им удачи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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