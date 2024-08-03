Гафин: хорошо отношусь к проекту «Акрона» и желаю им удачи

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о проекте «Акрона» после очной встречи в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«К проекту «Акрона» отношусь очень хорошо. Это частный проект, люди вкладывают свои деньги. Очевидно, что с большой отдачей, эффективностью. Я желаю им удачи», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.