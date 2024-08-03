Глава совета директоров «Динамо» Гафин: доволен счётом с «Акроном», но не качеством игры

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе над «Акроном» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Мы с уважением относимся к любому сопернику, в том числе и к «Акрону». «Акрон» выдал хороший матч. Я доволен счётом сегодняшней игры, но качеством я недоволен. Были моменты, где наша команда могла и должна была играть более агрессивно и чётче. Результат должны были фиксировать гораздо раньше, чем доводить до зоны риска», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».