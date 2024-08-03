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Глава совета директоров «Динамо» Гафин: доволен счётом с «Акроном», но не качеством игры

Глава совета директоров «Динамо» Гафин: доволен счётом с «Акроном», но не качеством игры
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе над «Акроном» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Мы с уважением относимся к любому сопернику, в том числе и к «Акрону». «Акрон» выдал хороший матч. Я доволен счётом сегодняшней игры, но качеством я недоволен. Были моменты, где наша команда могла и должна была играть более агрессивно и чётче. Результат должны были фиксировать гораздо раньше, чем доводить до зоны риска», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».

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