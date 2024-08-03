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Глава совета директоров «Динамо» Гафин рассказал, за счёт чего можно обыграть «Зенит»

Глава совета директоров «Динамо» Гафин рассказал, за счёт чего можно обыграть «Зенит»
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, за счёт чего можно обыграть «Зенит». Команды сыграют в 4-м туре РПЛ 10 августа.

— Команда может добиться положительного результата на выезде с «Зенитом» за счёт максимальной самоотдачи. Как это было в предыдущем сезоне.

— С таким «Зенитом» реально конкурировать?
— С каким таким?

— Который тратит большие деньги на футболистов.
— Деньги в футбол не играют, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками.

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