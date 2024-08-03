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«Спартак» согласовал контракт с защитником «Ференцвароша» Миенти Абеной

«Спартак» согласовал контракт с защитником «Ференцвароша» Миенти Абеной
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Московский «Спартак» согласовал контракт с центральным защитником венгерского «Ференцвароша» Миенти Абеной. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что сам игрок ждёт российскую визу, но в московском клубе пока нет финального решения по трансферу этого игрока.

29-летний защитник стал футболистом «Ференцвароша» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.

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