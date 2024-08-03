Президент «Акрона» Морозов прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Президент «Акрона» Павел Морозов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

«В матче с «Динамо» чуть не хватило скорости, концентрации, сыгранности. Конечно, мы были помедленнее «Динамо». Результат закономерен и объективен. Будем стараться в следующих турах показать, на что мы способны», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Забитыми мячами в составе бело-голубых в минувшем матче отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.