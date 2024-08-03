Врио губернатора Самарской области: вторая команда в РПЛ — большое счастье для региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о выходе тольяттинского «Акрона» в Российскую Премьер-Лигу. Также в чемпионате России выступает ещё одна команда из Самарской области — «Крылья Советов».

«Вторая команда в РПЛ — большое счастье для всего региона. Потому что у нас есть возможность наших талантливых спортсменов видеть не только на тренировочном поле у себя дома, но и в Премьер-Лиге. Это уникальная ситуация, не каждый субъект может похвастаться двумя командами в РПЛ. Мы гордимся «Акроном» и «Крыльями Советов», очень рады, что есть возможность болеть за две команды», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.