Президент «Акрона» Морозов высказался о посещаемости первого домашнего матча в РПЛ

Президент «Акрона» Павел Морозов прокомментировал посещаемость в матче с «Динамо» (0:2) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для первой игры атмосфера была неплохая с учётом того, что «Акрон» играет в Самаре. Шесть с половиной тысяч зрителей, я считаю, очень неплохо», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом». В этом случае команда из Санкт-Петербурга окажется выше благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. «Акрон» остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.