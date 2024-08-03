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Президент «Акрона» Морозов: мои ожидания от выхода в РПЛ оправдались

Президент «Акрона» Морозов: мои ожидания от выхода в РПЛ оправдались
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Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что его ожидания от выхода команды в Российскую Премьер-Лигу оправдались.

«Конечно, мои ожидания от выхода в РПЛ оправдались. Играем с хорошими командами. Всё видели сегодня на поле. Понятно, что где-то чего-то не хватает. Главным образом сыгранности. Команда поменялась, и пока только 3-й тур. «Акрон» не может показать тот уровень, на который способны эти игроки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» после трёх сыгранных туров в РПЛ набрал три очка и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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