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Президент «Акрона» Морозов высказался об усилении команды

Президент «Акрона» Морозов высказался об усилении команды
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Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал о планах по усилению состава в текущее трансферное окно, а также высказался о возможных приобретениях зимой.

«У нас есть бюджет, будет зимнее трансферное окно. И до конца этого окна ещё будет одно-два подписания. Будем смотреть по игре, по игрокам: кто ошибается, кто недорабатывает. Если какие-то ошибки будут, зимой при необходимости будем усиляться», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» после трёх сыгранных туров в РПЛ набрал три очка и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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