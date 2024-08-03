Президент «Акрона» Морозов высказался об усилении команды

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал о планах по усилению состава в текущее трансферное окно, а также высказался о возможных приобретениях зимой.

«У нас есть бюджет, будет зимнее трансферное окно. И до конца этого окна ещё будет одно-два подписания. Будем смотреть по игре, по игрокам: кто ошибается, кто недорабатывает. Если какие-то ошибки будут, зимой при необходимости будем усиляться», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» после трёх сыгранных туров в РПЛ набрал три очка и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.