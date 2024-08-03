Врио губернатора Самарской области высказался о посещаемости футбольных матчей в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о посещаемости футбольных матчей в регионе.

«Конечно, нас не устраивает то, как люди ходят на футбол в Самаре и области. Люди очень болеют за футбол, но мы видим полупустые трибуны. Мы со своей стороны делаем всё, что от нас зависит, чтобы из матча в матч на стадионе было всё больше и больше людей. Конечно, эти возможности мы должны делать открытыми.

Мы сейчас работаем с профессиональным сообществом над тем, что мы будем менять в профессиональном спорте в Самарской области. Мы должны обеспечить возможность всем жителям Самарской области болеть за свои команды», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.