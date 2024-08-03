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«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура Первой лиги

«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура Первой лиги
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Сегодня, 3 августа, состоялся матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и владикавказская «Алания». Команды играли на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Гаглоев – 21'     0:2 Долгов – 36'     0:3 Долгов – 60'    

Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Отличился полузащитник «Алании» Тарас Гаглоев. На 36-й минуте нападающий владикавказцев Павел Долгов удвоил преимущество своей команды, на 60-й минуте сделал счёт 3:0, оформив дубль.

После четырёх туров «СКА-Хабаровск» имеет в своём активе три очка. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» набрала семь очков и расположилась на шестой строчке.

В параллельном матче 4-го тура Первой лиги екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с саратовским «Соколом» — 0:0. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Сокол
Саратов
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