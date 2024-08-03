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«Зенит» — «Ростов»: Педро открыл счёт в матче

«Зенит» — «Ростов»: Педро открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

На 19-й минуте встречи бразильский нападающий Педро вывел «Зенит» вперёд. Автором результативной передачи стал Максим Глушенков.

После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимали первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на четвёртой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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