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Федорищев: мы болеем за самарский футбол и наших ребят

Федорищев: мы болеем за самарский футбол и наших ребят
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о футболе в регионе.

«Мне очень повезло: в Самарской области работало четыре губернатора, которые работают так или иначе. Преемственность — это приоритет. Было бы странно, если бы пришёл новый руководитель и сказал: «Всё не так, я буду делать по-другому». Нет. Развитие региона веками было определено: промышленность, потом городское развитие. И у нас тоже есть преемственность.

С Дмитрием Игоревичем мы вместе работаем в одной команде. То, что он поддерживал «Крылья», — это очень важно. Было бы странно, если губернатор региона не поддерживал команду, которую любит весь регион и знают во всей стране. И он поддерживал по-настоящему. На первую домашнюю игру я пришёл. Мы проиграли. Причём проиграли сильному сопернику — «Зениту». «Зенит» номер один сейчас. Я пообещал и пообщался с ребятами сейчас в раздевалке: если я в регионе, я буду ходить на каждую игру и «Крыльев», и «Акрона». Потому что у меня, нашей команды и правительства нет разделения приоритета или личного предпочтения.

Мы болеем за самарский спорт. За самарский футбол. Мы болеем за наших ребят. Поэтому мы будем на каждом матче. Победили — здорово. Проиграли — ничего страшного. Собрались, идём вперёд и это будет из игры в игру», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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