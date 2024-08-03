«Зенит» — «Ростов»: Глушенков удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 25-й минуте Максим Глушенков удвоил преимущество «Зенита».
После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимали первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на четвёртой строчке.
В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.
- 3 августа 2024
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:16
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:48
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:17
-
17:15