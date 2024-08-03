Федорищев ответил на вопрос о помощи «Акрону» со строительством стадиона

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о помощи тольяттинскому «Акрону» со строительством стадиона.

«Не будем забегать вперёд. Это вопрос капитальный, но на встрече с сотрудниками «Акрона» прозвучало, что мы готовим программу развития на пять лет, но с пониманием долгосрочных целей. Было бы странно, если бы мы не видели необходимости в домашнем стадионе в Тольятти для команды, которая стала любима большим количеством болельщиков.

Мы, регион, сделаем всё, чтобы поддержать. Это не только деньги, а и инфраструктура, участки, расположение. У «Акрона» нет сложностей со строительством стадиона, потому что мы с руководством клуба уже имеем конкретные планы, чуть позже их обнародуем», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.