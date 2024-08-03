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Бакаев: всем хочется на свой стадион, тяжело проделывать людям путь из Тольятти в Самару

Бакаев: всем хочется на свой стадион, тяжело проделывать людям путь из Тольятти в Самару
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался об отсутствии собственного стадиона у тольяттинской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Сегодня была домашняя атмосфера на стадионе. Всем хочется поскорее на свой стадион. Тяжело проделывать путь людям из Тольятти в Самару. Спасибо большое тем, кто приехал и поддерживал нас сегодня. На трибунах было грустновато, потому что счёт не в пользу «Акрона», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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