Бакаев: всем хочется на свой стадион, тяжело проделывать людям путь из Тольятти в Самару

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался об отсутствии собственного стадиона у тольяттинской команды.

«Сегодня была домашняя атмосфера на стадионе. Всем хочется поскорее на свой стадион. Тяжело проделывать путь людям из Тольятти в Самару. Спасибо большое тем, кто приехал и поддерживал нас сегодня. На трибунах было грустновато, потому что счёт не в пользу «Акрона», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.