Бакаев: хватит спрашивать, где будет «Акрон», — будем бороться за самые высокие позиции

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о том, за какие места будет бороться тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Акрон» будет бороться за самые высокие позиции, которые сможет. У меня нет ориентира, меня начинает клинить от вопросов, где будет «Акрон». Хватит меня это спрашивать», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.