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В «Зените» объяснили, почему перед матчем с «Ростовом» на «Газпром Арене» не открыли крышу

В «Зените» объяснили, почему перед матчем с «Ростовом» на «Газпром Арене» не открыли крышу
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В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» объяснили, почему перед матчем с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ на «Газпром Арене» не открыли крышу. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Утром на предматчевом совещании делегат матча, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче с «Ростовом», учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день. Было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников, – данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя», – сказал представитель пресс-службы «Зенита» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин выразил недовольство в связи с тем, что на стадионе не открыли крышу.

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