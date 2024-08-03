В «Зените» объяснили, почему перед матчем с «Ростовом» на «Газпром Арене» не открыли крышу

В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» объяснили, почему перед матчем с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ на «Газпром Арене» не открыли крышу. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 4:0.

«Утром на предматчевом совещании делегат матча, представители «Зенита» и «Ростова», а также стадиона обсуждали вопрос о положении крыши на матче с «Ростовом», учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день. Было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого.

В летнее время на «Газпром Арене» решение об открытой или закрытой крыше принимается в день матча, опираясь на прогноз погоды из нескольких авторитетных источников, – данная практика применяется постоянно и полностью оправдывает себя», – сказал представитель пресс-службы «Зенита» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин выразил недовольство в связи с тем, что на стадионе не открыли крышу.