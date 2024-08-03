«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Кабутов, Иву, Юкич, Зотов, Вада, Даку.

«Химки»: Обухов, Гогуа, Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

В последний раз «Рубин» и «Химки» встречались между собой в сезоне-2021/2022 РПЛ. Первый матч того чемпионата завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече подмосковный клуб одержал победу — 3:2.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко и идут на 13-м месте. «Рубин» имеет в своём активе три очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.