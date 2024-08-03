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Игрок «Акрона» Бакаев: «Динамо» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Игрок «Акрона» Бакаев: «Динамо» будет бороться за чемпионство в этом сезоне
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Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о перспективах московского «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«После матча с «Динамо» нет никаких эмоций, нет смысла разбирать игру по горячим следам. Будет теория, там разберём ошибки. «Динамо» — самый сильный соперник из тех, с кем мы сыграли в РПЛ. Они будут бороться за чемпионство в этом сезоне, никто не говорил, что будет легко», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».

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