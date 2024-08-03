Игрок «Акрона» Бакаев: «Динамо» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о перспективах московского «Динамо».

«После матча с «Динамо» нет никаких эмоций, нет смысла разбирать игру по горячим следам. Будет теория, там разберём ошибки. «Динамо» — самый сильный соперник из тех, с кем мы сыграли в РПЛ. Они будут бороться за чемпионство в этом сезоне, никто не говорил, что будет легко», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 3 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре завершился матч 3-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» (0:2). Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».