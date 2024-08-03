Игрок «Акрона» Бакаев: рад за брата — в «Химках» у Зелимхана будет больше игровой практики

Футболист «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал новость о том, что его брат Зелимхан Бакаев перешёл из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«С братом не обсуждал его аренду в «Химки». Я с ним не разговариваю о футболе и не буду, потому что у нас его и так много в жизни. Кроме футбола, нам есть о чём поговорить. Я, наверное, рад за него, потому что будет больше игровой практики. Он попал к хорошему тренеру, с которым я работал в «Родине». У него всё должно получиться.

Мы мало с ним видимся, если только на футбольном поле. Против брата всегда приятно играть», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

2 августа стало известно о том, что Зелимхан Бакаев проведёт текущий сезон в «Химках».