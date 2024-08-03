Тренер «Акрона»: мы склонны расти через игру в футбол, а не через мучения

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», а также высказался об атакующем стиле игры тольяттинцев.

«Может, стоит играть больше от обороны? Надо понять, что это значит. То есть низко «сесть»? Мы имеем определённые способности футболистов, которые умеют хорошо контролировать мяч. И как мы можем играть в другой футбол? Это не всегда зависит от того, чего я хочу. Есть футболисты, есть их способности, есть определённый уровень. Они приспособлены играть с мячом, играть вперёд, не только на контратаках.

Футбол делится на нюансы. И в матче с «Динамо» мы не смогли сыграть в лучший футбол, потому что были не очень хороши в некоторых нюансах. Впервые мы допускали дисциплинарные ошибки, за что и поплатились. В любой зоне надо отбирать мяч так, как надо.

Но я скажу в поддержку своих футболистов: они продолжали играть. Мы склонны к тому, чтобы расти. И расти через игру в футбол, а не через мучения», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.