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Тренер «Акрона»: мы склонны расти через игру в футбол, а не через мучения

Тренер «Акрона»: мы склонны расти через игру в футбол, а не через мучения
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Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», а также высказался об атакующем стиле игры тольяттинцев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Может, стоит играть больше от обороны? Надо понять, что это значит. То есть низко «сесть»? Мы имеем определённые способности футболистов, которые умеют хорошо контролировать мяч. И как мы можем играть в другой футбол? Это не всегда зависит от того, чего я хочу. Есть футболисты, есть их способности, есть определённый уровень. Они приспособлены играть с мячом, играть вперёд, не только на контратаках.

Футбол делится на нюансы. И в матче с «Динамо» мы не смогли сыграть в лучший футбол, потому что были не очень хороши в некоторых нюансах. Впервые мы допускали дисциплинарные ошибки, за что и поплатились. В любой зоне надо отбирать мяч так, как надо.

Но я скажу в поддержку своих футболистов: они продолжали играть. Мы склонны к тому, чтобы расти. И расти через игру в футбол, а не через мучения», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» после поражения остался с тремя очками и на данный момент занимает восьмое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.

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