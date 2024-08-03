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Максим Глушенков установил рекорд для футболистов «Зенита»

Максим Глушенков установил рекорд для футболистов «Зенита»
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Нападающий Максим Глушенков стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил семь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречается с «Ростовом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Зенит» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

Максим Глушенков в первом тайме матча с «Ростовом» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Напомним, 25-летний Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом.

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