Максим Глушенков установил рекорд для футболистов «Зенита»

Нападающий Максим Глушенков стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил семь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречается с «Ростовом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Зенит» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Максим Глушенков в первом тайме матча с «Ростовом» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Напомним, 25-летний Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом.