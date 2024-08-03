«Пока будет так, золота вы не увидите!» Радимов — о продаже «Спартаком» Глушенкова

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о продаже «Спартаком» нападающего Максима Глушенкова, ныне выступающего в составе санкт-петербургского клуба.

«Красно-белые, когда будете снова задаваться вопросом, почему вы не в чемпионской гонке, просто задумайтесь о следующем.

Несколько лет назад ваше руководство продало Глушенкова в «Крылья» за два миллиона, а потом купило за 10 миллионов Шамара Николсона. Как в том мультике, где в одном удаве было 38 попугаев, в одном Николсоне, получается, пять Глушенковых.

И пока будет так, золота вы не увидите!» — написал Радимов своём телеграм-канале.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил семь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

В составе «Спартака» Максим находился с 2019 года по 2021-й.