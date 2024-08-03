«Зенит» — «Ростов»: Глушенков оформил хет-трик в середине второго тайма

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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу хозяев.

На 68-й минуте нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик, забив пятый мяч «Зенита» в игре.

После двух туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимали первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на четвёртой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.