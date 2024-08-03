Хет-трик Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ

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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

В составе хозяев голами отметились нападающий Максим Глушенков (хет-трик), вингер Педро и форвард Матео Кассьерра.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на пятой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.