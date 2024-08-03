Тренер «Динамо» Личка высказался о трёх победах клуба на старте РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о трёх подряд победах на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Три игры — три победы, тяжело ли это даётся? Понятно, что тяжело, потому что с начала сезона наш состав ещё не укомплектован. Ещё не хватает Бальбуэны и Маричала, немного вышел Карраскаль. Для нас это важные игроки, которые могут разворачивать игру в любой момент, поэтому сказал большое спасибо молодым парням, таким как Лепский, Бессмертный, Гладышев, они внесли свой вклад. Три победы подряд — отличный результат. Честно скажу, если бы было семь очков, это было бы отлично, но мы сделали 100%», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ, одолев сегодня, 3 августа, «Акрон» (2:0), и на данную минуту возглавляет турнирную таблицу чемпионата с девятью очками. Однако бело-голубых сегодня может обойти «Зенит» в случае своей победы над «Ростовом».