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«Атлетико» Мадрид объявил о переходе нападающего Сёрлота

«Атлетико» Мадрид объявил о переходе нападающего Сёрлота
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Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего сборной Норвегии Александра Сёрлота из «Вильярреала». Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан на четыре года.

28-летний Сёрлот выступал за «Вильярреал» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами, став вторым бомбардиром сезона в Ла Лиге. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. В Испании футболист также выступал в составе «Реала Сосьедад».

Ранее приоритетной целью для усиления позиции нападающего для «Атлетико» был Артём Довбик, выступавший за «Жирону», но он принял решение перейти в «Рому».

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