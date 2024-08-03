Женский ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России

Завершился матч 1/4 финала Кубка России среди женщин, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». ЦСКА одержал победу со счётом 3:0.

В составе ЦСКА дубль оформила Юлия Плешкова. Также голом отметилась Надежда Смирнова.

ЦСКА в 1/8 финала Кубка России в столичном дерби оказался сильнее «Спартака» со счётом 3:1. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Крылья Советов» после 13 проведённых туров располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» по итогам серии 11-метровых ударов оказались сильнее «Ростова» (0:0, 4:1 пен.).