Мэтью Бут высказался о неудачном старте сезона «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэтью Бут высказался о неудачном старте самарского клуба в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что пристально слежу за российским чемпионатом, но таблицу РПЛ смотрю. Сейчас прошло всего два тура и делать выводы очень рано. Я недавно был в Самаре и снова лично убедился, как там болельщики любят футбол и команду. Думаю, тренерский штаб всё исправит и игроки вновь будут радовать самарских болельщиков как игрой, так и результатом», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 августа в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Крылья» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1). Ранее самарцы дважды проиграли в чемпионате России по футболу. Они уступили «Зениту» со счётом 0:4 и «Ростову» со счётом 1:3.