«Хочу выразить уважение «Акрону». Тренер «Динамо» Личка высказался об игре тольяттинцев

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре «Акрона» после очной встречи в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«Хочу выразить уважение «Акрону». Я смотрел на эту команду год назад, они играли в хороший футбол и продолжают это делать. Не защищаются в девять человек, не ставят «автобус». Команда может найти своё место в Премьер‑Лиге, им не надо опускать руки, надо смотреть вперёд», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ.