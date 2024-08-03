Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочу выразить уважение «Акрону». Тренер «Динамо» Личка высказался об игре тольяттинцев

«Хочу выразить уважение «Акрону». Тренер «Динамо» Личка высказался об игре тольяттинцев
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре «Акрона» после очной встречи в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 9'     0:2 Гладышев – 57'    

«Хочу выразить уважение «Акрону». Я смотрел на эту команду год назад, они играли в хороший футбол и продолжают это делать. Не защищаются в девять человек, не ставят «автобус». Команда может найти своё место в Премьер‑Лиге, им не надо опускать руки, надо смотреть вперёд», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В минувшей игре забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка высказался о трёх победах клуба на старте РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android