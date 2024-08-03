«Изи катка». Максим Глушенков отреагировал на хет-трик в матче с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил, что игра с «Ростовом» в 3-м туре чемпионата России стала лучшей в его карьере. «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

– Это был лучший матч в твоей карьере?

— Во-первых, это была изи катка. Ну да, назову это моей лучшей игрой, – сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Максим Глушенков вышел в стартовом составе хозяев. Он оформил хет-трик и отметился голевой передачей. Ещё по голу на свой счёт записали нападающие Педро и Матео Кассьерра.

Напомним, 25-летний Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом.