Кроос запустил Медиалигу в Германии, в участниках Драйзайтль и десяток звёзд футбола

Бывший немецкий футболист Тони Кроос совместно с игроком в EA Sports FC EliasN97 запустили Медиалигу в Германии. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, участниками этого соревнования станут 14 команд, которыми будут руководить действующий хоккеист «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, защитники «Реала» Давид Алаба и Антонио Рюдигер, футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис, Франк Рибери, Клаудио Писарро и ещё несколько звёзд нынешнего и прошлого футбола.

Первый тур Медиалиги Крооса состоится 1 сентября и пройдёт на арене в Кёльне, которая вмещает около 18,5 тыс. зрителей. В Германии ещё существует Медиалига, основателями которой являются бывшие футболисты местной сборной Матс Хуммельс и Лукас Подольски.