Женская сборная Испании вышла в 1/2 финала ОИ-2024, обыграв Колумбию в серии пенальти

Завершился матч 1/4 финала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Колумбии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых 11-метровых точнее оказались испанские футболистки — 4:2.

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте. Отличилась нападающая сборной Колумбии Майра Рамирес. На 53-й минуте Лейси Сантос удвоила преимущество колумбийской национальной команды. На 79-й минуте полузащитник Испании Дженнифер Эрмосо отыграла один мяч. На 90+7-й минуте испанка Ирен Паредес сравняла счёт. В серии послематчевых 11-метровых точнее оказались испанские футболистки — 4:2.

Таким образом, Колумбия стала вторым полуфиналистом Олимпиады — 2024 после женской сборной США. В 1/2 финала колумбийская национальная команда сыграет с победителем пары Франция — Бразилия.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.