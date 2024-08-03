Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Колумбия — результат матча 3 августа 2024, счёт 2:2, 4:2 пен., футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная Испании вышла в 1/2 финала ОИ-2024, обыграв Колумбию в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Колумбии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых 11-метровых точнее оказались испанские футболистки — 4:2.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
2 : 2
4 : 2
Колумбия (ж)
0:1 Рамирес – 12'     0:2 Сантос – 52'     1:2 Эрмосо – 79'     2:2 Паредес – 90+7'    

Первый гол в матче был забит на 12-й минуте. Отличилась нападающая сборной Колумбии Майра Рамирес. На 53-й минуте Лейси Сантос удвоила преимущество колумбийской национальной команды. На 79-й минуте полузащитник Испании Дженнифер Эрмосо отыграла один мяч. На 90+7-й минуте испанка Ирен Паредес сравняла счёт. В серии послематчевых 11-метровых точнее оказались испанские футболистки — 4:2.

Таким образом, Колумбия стала вторым полуфиналистом Олимпиады — 2024 после женской сборной США. В 1/2 финала колумбийская национальная команда сыграет с победителем пары Франция — Бразилия.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Сетка плей-офф женского турнира на Олимпиаде-2024
Материалы по теме
Женская сборная США стала первым полуфиналистом футбольного турнира на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android