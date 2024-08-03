Червиченко: «Зенит» сейчас шикарен и непобедим — катком проезжает по соперникам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «Зенита» над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ. Матч прошёл сегодня, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» настолько сейчас шикарен и непобедим — ну что сделаешь… Проезжает как катком. У Глушенкова просто какой-то феерический момент карьеры. Если он так продолжит играть, то к новому году может оказаться в каком-то ведущем европейском клубе. Глушенков несвойственную для россиянина показывает игру: пластика, удар. Не знаю, как он смог за два месяца дать такой прогресс. Не припоминаю, чтобы у кого-то так было. Может быть, у Головина, но не такой резкий, как у Глушенкова, — у него с какой-то феерической скоростью идёт взлёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.