Валерий Карпин отреагировал на разгромное поражение от «Зенита»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл, сегодня, 3 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» выиграл со счётом 5:0.
МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19' 2:0 Глушенков – 25' 3:0 Кассьерра – 33' 4:0 Глушенков – 35' 5:0 Глушенков – 68'
«Точно не справились не только с Глушенковым, но и не справились с «Зенитом». Ему же кто-то передачи отдавал. Последний его гол – со свободного пространства
«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на пятой строчке.
Комментарии
- 3 августа 2024
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:35