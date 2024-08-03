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Валерий Карпин отреагировал на разгромное поражение от «Зенита»

Валерий Карпин отреагировал на разгромное поражение от «Зенита»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл, сегодня, 3 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» выиграл со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Точно не справились не только с Глушенковым, но и не справились с «Зенитом». Ему же кто-то передачи отдавал. Последний его гол – со свободного пространства

«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на пятой строчке.

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