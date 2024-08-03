Валерий Карпин отреагировал на разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл, сегодня, 3 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» выиграл со счётом 5:0.

«Точно не справились не только с Глушенковым, но и не справились с «Зенитом». Ему же кто-то передачи отдавал. Последний его гол – со свободного пространства

«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагался на пятой строчке.