Карпин — после 0:5 от «Зенита»: у меня очень много позитива

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Подопечные Карпина проиграли со счётом 0:5.
«У меня очень много позитива. Мне в игре всё нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.
Понятно, что были недочёты и недоработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В составе хозяев голами отметились нападающий Максим Глушенков (хет-трик), вингер Педро и форвард Матео Кассьерра.
После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.
- 3 августа 2024
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