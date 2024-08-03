Карпин — после 0:5 от «Зенита»: у меня очень много позитива

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Подопечные Карпина проиграли со счётом 0:5.

«У меня очень много позитива. Мне в игре всё нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

Понятно, что были недочёты и недоработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе хозяев голами отметились нападающий Максим Глушенков (хет-трик), вингер Педро и форвард Матео Кассьерра.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.