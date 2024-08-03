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Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ростовом»

Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ростовом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Хорошая игра. Что касается обороны и атаки. В позиционной обороне действовали надёжно, кроме стандартных ситуаций. Высокорослые игроки не всегда справлялись. В остальном использовали пространство, которое у нас было. Забили. Болельщиков поздравляю с победой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры. «Ростов» располагается на пятой строчке, заработав четыре очка.

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