Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:0).

«Хорошая игра. Что касается обороны и атаки. В позиционной обороне действовали надёжно, кроме стандартных ситуаций. Высокорослые игроки не всегда справлялись. В остальном использовали пространство, которое у нас было. Забили. Болельщиков поздравляю с победой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры. «Ростов» располагается на пятой строчке, заработав четыре очка.