Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: пока рано вручать золотые медали «Зениту», «Динамо» может составить конкуренцию

Петржела: пока рано вручать золотые медали «Зениту», «Динамо» может составить конкуренцию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе сине-бело-голубых над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Пока рано вручать «Зениту» золотые медали. До конца чемпионата ещё далеко, но результат матчей на старте сезона — это пока большое преимущество «Зенита». Я считаю, что только московское «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Карпин — после 0:5 от «Зенита»: у меня очень много позитива
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android