Петржела: пока рано вручать золотые медали «Зениту», «Динамо» может составить конкуренцию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе сине-бело-голубых над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:0.

«Пока рано вручать «Зениту» золотые медали. До конца чемпионата ещё далеко, но результат матчей на старте сезона — это пока большое преимущество «Зенита». Я считаю, что только московское «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.