Карпин отреагировал на вопрос, не помешала ли закрытая крыша «Ростову» в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о закрытой крыше на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге после разгромного поражения от «Зенита» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Повлияла ли закрытая крыша? Без понятия. Надо у игроков спрашивать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе хозяев голами отметились нападающий Максим Глушенков (хет-трик), вингер Педро и форвард Матео Кассьерра.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.