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Карпин отреагировал на вопрос, не помешала ли закрытая крыша «Ростову» в игре с «Зенитом»

Карпин отреагировал на вопрос, не помешала ли закрытая крыша «Ростову» в игре с «Зенитом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о закрытой крыше на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге после разгромного поражения от «Зенита» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Повлияла ли закрытая крыша? Без понятия. Надо у игроков спрашивать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В составе хозяев голами отметились нападающий Максим Глушенков (хет-трик), вингер Педро и форвард Матео Кассьерра.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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