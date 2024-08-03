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Семак: если у Глушенкова есть мотивация перейти в Европу — «Зенит» держать не будет

Семак: если у Глушенкова есть мотивация перейти в Европу — «Зенит» держать не будет
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Максима Глушенкова в европейский чемпионат. Сегодня, 3 августа, «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0. Глушенков оформил хет-трик.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Могут ли Глушенкова забрать в Европу? Надо работать. А там посмотрим, будет забивать дальше, не будет. Если у игрока есть мотивация перейти, то мы не будем держать. Если есть мотивация перейти, будем думать.

Замена Клаудиньо? Есть игровые причины. Есть медицинские показатели. Был вариант, при котором он вообще мог не сыграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры.

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