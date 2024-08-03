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Карпин: прибавил ли Глушенков в «Зените»? Как минимум партнёры стали лучше

Карпин: прибавил ли Глушенков в «Зените»? Как минимум партнёры стали лучше
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об улучшении игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых, Глушенков забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

– Вы говорили, что Глушенкову надо прибавить. Он прибавил?
– В чём-то да. Как минимум партнёры стали лучше, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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