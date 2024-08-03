Карпин: прибавил ли Глушенков в «Зените»? Как минимум партнёры стали лучше

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об улучшении игры нападающего «Зенита» Максима Глушенкова после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых, Глушенков забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

– Вы говорили, что Глушенкову надо прибавить. Он прибавил?

– В чём-то да. Как минимум партнёры стали лучше, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.