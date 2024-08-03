Семак ответил на вопрос о возможном трансфере Голенкова из «Ростова» в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

— Обратили ли вы внимание на Голенкова? И может ли он перейти в «Зенит», учитывая что его агентом не является Павел Андреев?

— Я уделяю внимание исключительно профессиональным качествам игроков. А не тому, кто у кого агент. Но этого не всегда достаточно. Есть руководство, которое принимает те или иные решения. Я своё мнение озвучил. А будет игрок или нет – это уже не в нашей компетенции, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры. «Ростов» располагается на пятой строчке, заработав четыре очка.